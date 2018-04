[스포츠한국 이솔 기자] '슈가맨2'에 걸그룹 쥬얼리가 소환됐다.8일 방송된 JTBC '투유프로젝트-슈가맨2'(이하 '슈가맨2')에서는 중독적인 멜로디와 전설의 E.T 춤으로 사랑받은 쥬얼리(서인영 박정아 하주연 김은정)가 소환돼 히트곡 'One More Time'을 열창했다.이날 무대를 마친 쥬얼리 박정아는 "쥬얼리가 2001년에 데뷔해서 4기까지 있다. 'One More Time' 멤버, 3기 멤버 완전체가 모였다"라고 밝혔다.서인영은 "(완전체 무대는) 10년 만의 무대"라고 말해 놀라움을 자아냈다.