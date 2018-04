[스포츠한국 박소윤 기자] 오늘 생일을 맞은 故(고) 종현의 생전모습이 공개됐다.8일 자정 샤이니 공식 인스타그램에는 "#SHINee #샤이니 #JONGHYUN #종현 #19900408"라는 글과 함께 한 장의 사진이 게재됐다.사진 속에는 공연장에서 팬들과 함께 밝게 웃고 있는 故 종현의 모습이 담겨있다.故 종현은 지난해 12월 18일 안타깝게 숨졌다. 이후 지난 2월 발매된 고인의 유작 앨범 'Poet Artist'는 각종 음원차트 및 음악방송에서 1위에 오르며 대중들에게 사랑받았다.故 종현 사망 이후 활동을 잠정 중단했던 샤이니는 최근 일본에서 성공적으로 콘서트를 마쳤다. 오는 18일 발매되는 첫 번째 베스트앨범 'SHINee THE BEST FROM NOW ON'에는 故 종현이 함꼐한 샤이니의 일본 활동이 담긴다.