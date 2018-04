[스포츠한국 이솔 기자] 그룹 샤이니 키가 故 종현의 생일을 축하했다.8일 키는 자신의 SNS에 "우리 형 생일 축하해. 사랑해. 보고 싶어"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 키와 故 종현의 모습이 담겼다. 다정한 포즈를 취하며 셀카를 찍고 있는 두 사람의 모습이 훈훈함을 자아낸다.1990년 4월 8일생인 故 종현은 지난해 12월 18일 안타깝게 세상을 떠났다. 이후 지난 2월 유작 'Poet Artist'를 발매해 음원 차트 상위권을 차지하는 등 많은 사랑을 받았다.한편 샤이니는 오는 18일 첫 번째 베스트앨범 '샤이니 더 베스트 프롬 나우 온(SHINee THE BEST FROM NOW ON)'을 발매한다.