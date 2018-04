[스포츠한국 박솔잎 기자] '뮤직뱅크' 제시가 걸크러시한 매력을 한껏 뽐냈다.6일 오후 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서는 플로우식과 제시의 콜라보레이션 앨범 수록곡 'All I Need' 무대가 그려졌다.이날 무대에서 제시와 플로우식은 눈을 마주치고 하이파이브를 하며 한껏 여유로운 무대 매너를 보였다. 특히 제시는 이날 하얀색 오프숄더 원피스와 부츠로 걸크러시한 매력에 순백의 미를 더하며 시선을 사로잡았다.한편 제시는 지난달 31일 플로우식과 콜라보레이션 앨범 'All I Need'를 발매했다. 'All I Need'는 플로우식과 제시, 두 재미교포의 Cross-Culture(크로스-컬처)한 백그라운드를 살려 언제 어디에서나 들을 수 있는 이야기를 담은 곡이다.