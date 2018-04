[스포츠한국 이솔 기자] 세계적인 팝스타 케이티 페리가 처음으로 한국에서 공연을 펼친다.5일 케이티 페리는 첫 내한공연 '위트니스 더 투어(WITNESS: The Tour)'를 위해 오후 김포국제공항을 통해 입국했다. 이날 케이티 페리는 편안한 옷차림에도 철철 넘치는 포스로 케이티 페리는 좌중을 압도했다.그는 오는 6일 서울 고척 스카이돔에서 '위트니스 더 투어'(WITNESS: The Tour) 첫 내한공연을 펼친다. '위트니스 더 투어(WITNESS: The Tour)'는 케이티 페리의 업적을 집대성한 공연이다. 우주 공간에서 관객 내면의 세계로, 행성에서부터 해저로 떠나는 음악여행이 상상력 넘치는 무대로 구현된다.이번 케이티 페리 '위트니스 더 투어(WITNESS: The Tour)'의 아시아 지역은 모두 동일한 무대구성으로 진행된다.이번 공연에는 빌보드 싱글 차트 정상을 총 9차례 차지한 케이티 페리의 수많은 메가 히트곡과 최신작을 즐길 수 있을 뿐만 아니라 케이티 페리 특유의 통통 튀는 의상, 반짝이는 아이디어를 겸비한 대형 소품이 총동원돼 볼거리를 선사할 예정이다.한편 케이티 페리는 지난 2001년 1집 앨범 'Katy Hudson'로 데뷔해 빌보드 뮤직어워드 최우수 Hot 100 아티스트상, MTV 유럽뮤직어워즈 최우수 라이브상, 제40회 아메리칸 뮤직 어워즈 팝록 인기여성아티스트상 등을 수상하는 등 화려한 이력을 지닌 팝스타다.