[스포츠한국 이솔 기자] 배우 박민우가 교통사고를 당해 입원 중인 가운데, 그의 SNS 글에 응원 댓글이 쏟아지고 있다.지난 4일 박민우의 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 "박민우가 지난달 15일 오토바이를 타다 교통사고로 머리를 다치고 큰 수술을 받았다"고 전했다.소속사 관계자는 "수술을 잘 마쳤고 현재 경과를 지켜보고 있다"며 "빠르게 호전되고 있는 중"이라고 덧붙였다.입원 소식이 전해지자, 팬들은 그의 SNS를 찾았다. 그가 지난달 14일 올린 SNS 게시물에는 "몸 빨리 나으세요" "괜찮아요?" "몸 나을 때까지 기다리고 있습니다" "당분간은 휴식 많이 취하시길 바라요" 등 응원 글이 줄을 이었다. 이에 해외 팬들도 가세해 "Get well soon" "I'm waiting for u" 등의 댓글을 남겼다.박민우는 지난 2011년 드라마 '꽃미남 라면가게'로 데뷔해 시트콤 '선녀가 필요해' 드라마 '모던파머' 등에 출연했다. 지난 2016년 9월 '가화만사성'을 마친 후 비공개 입소한 박민우는 4주간의 기초 군사 훈련을 받고 23개월간 사회복무요원으로 대체 복무 중이었다.