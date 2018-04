[스포츠한국 최재욱 기자] 그룹 동방신기의 정규 8집 ‘New Chapter #1 : The Chance of Love’(뉴 챕터 #1 : 더 찬스 오브 러브) 수록곡 ‘평행선 (Love Line)’ 뮤직비디오가 오늘 공개된다.동방신기는 오늘(2일) 밤 12시 공식 홈페이지, 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 정규 8집 수록곡 ‘평행선 (Love Line)’의 뮤직비디오를 공개해 시선을 사로잡을 전망이다.특히, 이번 뮤직비디오는 휴양지에 온 듯 여유로운 동방신기의 모습을 담았으며, 곡의 독특한 분위기와 잘 어울리는 청량하고 시원한 분위기를 느낄 수 있어 타이틀 곡 ‘운명 (The Chance of Love)’ 뮤직비디오와는 또 다른 매력으로 음악 팬들을 매료시킬 것으로 보인다.또한 동방신기는 지난 주 각종 음악 프로그램에 출연해 타이틀 곡 ‘운명 (The Chance of Love)’과 수록곡 ‘평행선 (Love Line)’ 2곡 무대를 선사한다. 두 멤버의 환상적인 호흡으로 탄생한 완벽한 퍼포먼스를 펼쳐 ‘퍼포먼스 제왕’다운 면모를 다시 한번 확인시켜 주었다.더불어 지난 28일 발매된 동방신기 정규 8집 ‘New Chapter #1 : The Chance of Love’는 국내 음반차트 1위, 아이튠즈 종합 앨범 차트 전 세계 13개 지역 1위 등을 기록하며 좋은 반응을 얻고 있다.