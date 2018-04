그룹 트와이스 나연이 1일 서울 잠실야구장에서 시구를 해 이슈를 모으는 가운데 그의 우월한 미모가 눈길을 끈다.트와이스 공식 인스타그램에는 최근 "#WHAT IS LOVE #은원스 #슬슬 #스포를 시작해 볼까 #몸이 간지럽네염#하투 볼타치#하트 볼따구"라는 글과 함께 사진이 게재됐다.공개된 사진 속에는 메이크업을 받고 있는 트와이스 멤버 나연의 모습이 담겨있다. 그는 하트 모양의 볼터치로 깜찍함을 뽐냈다. 또 나연은 우수에 찬 눈빛으로 고혹적인 매력을 뽐내 시선을 사로잡았다.한편 나연이 속한 그룹 트와이스는 오는 9일 5번째 미니앨범 '왓 이즈 러브?( What is Love?)'로 컴백한다.