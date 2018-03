[스포츠한국 조성진 기자] 당대의 재즈 거장 세 명이 한국 공연을 위해 ‘이로 란탈라 슈퍼 트리오’라는 특별 프로젝트 형태로 뭉쳤다.트리오 토이킷의 리더 피아니스트 이로 란탈라, 유럽 정상의 재즈 밴드였던 E.S.T.의 베이시스트 댄 베르글룬드와 드러머 매그너스 외스트룀으로 구성된 이로 란탈라 슈퍼 트리오 공연이 오는 5월11일(금) 강동아트센터 대극장에서 열린다.지금까지 이로 란탈라는 자라섬 재즈페스티벌 등을 비롯해 자신의 트리오 앨범에서 라스 다니엘손, 피터 어스킨과 연주 등 ‘슈퍼 트리오’란 이름으로 몇 번의 공연을 가진 적이 있다. 하지만 E.S.T.의 리듬섹션인 댄 베르글룬드와 매그너스 외스트룀과 트리오 연주를 한 적은 한번도 없었다.유럽을 대표하는 재즈 거장 셋이 이처럼 한국 공연을 위해 뭉친 것은 고무적이며, 따라서 이번 공연에 대해 세계의 재즈팬들이 주목하는 건 당연하다. 언제 다시 이 라인업으로 공연을 할 수 있을 지 그 누구도 알 수가 없다.트리오 토이킷은 핀란드 시벨리우스 왕립음악원 출신의 뮤지션들로 구성된 밴드로 90년대 후반부터 여러 차례 내한공연을 통해 국내에 가장 널리 알려진 유러피안 재즈 밴드다. 대표곡 ‘Gadd a Tee’과 ‘End Of The First Set’이 특히 유명하다.에스비요른 스벤손 트리오의 이니셜인 E.S.T.는 스웨덴 출신의 세 뮤지션으로 결성됐다. 명실상부 90년대 이래 유럽을 대표하는 밴드로 재즈전문지 ‘다운비트’의 커버를 장식한 최초의 유럽 출신 재즈밴드이기도 하다. 음악성과 대중성 모두에서 성공을 거둔 전설적인 밴드로 2008년 피아니스트 에스뵈른 스벤손의 사망으로 해체됐다.이번 내한공연은 이로 란탈라의 트리오 앨범 [How Long Is Now?]의 수록곡을 중심으로 E.S.T.의 작품들, 그리고 특별히 이번 트리오를 위한 작곡한 이로 란탈라의 신곡들을 연주할 예정이다.티켓은 인터파크, 티켓링크, 예스24 등에서 예매할 수 있다.