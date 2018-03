[스포츠한국 이혜영 기자] 동방신기 유노윤호가 28일 서울 용산구 한남동 블루스퀘어에서 열린 동방신기 정규 8집 '뉴 챕터 #1: 더 찬스 오브 러브(New Chapter #1: The Chance of Love)' 프리뷰 행사에 참석하고 있다.새 앨범 '뉴 챕터 #1: 더 찬스 오브 러브'에는 타이틀곡 '운명(The Chance of Love)'을 비롯해 '평행선' '퍼즐' '클로저(Closer)' '선 앤드 레인(Sun&Rain)' 등 총 11곡이 수록됐다.