[스포츠한국 윤소영 기자] 친근하게 성숙하게. 그룹 동방신기가 2년 8개월 만에 국내 팬들과 만날 채비를 마쳤다.28일 서울 용산구 한남동 블루스퀘어에서는 동방신기 정규 8집 ‘뉴 챕터 #1: 더 찬스 오브 러브(New Chapter #1: The Chance of Love)’ 프리뷰가 열렸다. ‘뉴 챕터 #1: 더 찬스 오브 러브’는 2015년 ‘라이즈 애즈 갓(RISE AS GOD)’ 이후 2년 8개월 만에 선보이는 앨범.이번 앨범에는 타이틀곡 ‘운명(The Chance of Love)’을 비롯해 유노윤호의 솔로곡 ‘퍼즐’, 최강창민의 솔로곡 ‘클로저(Closer)’ 등 총 11곡이 수록됐다. 이 중 ‘운명’은 스윙재즈 리듬을 기반으로 한 댄스팝곡으로 이전보다 업그레이드 된 성숙미를 담았다.최강창민은 “단순하게 사랑노래일 뿐만 아니라 동방신기와 팬들의 현재진행형 운명을 가사에 담으려고 했다”며 “모든 인연이라는 게 운명이잖냐. 많은 분들이 그 운명을 거부하지 말고 많이 들어주셨으면 좋겠다”고 가사에 담긴 의미를 설명했다.유노윤호는 “스윙재즈다 보니까 예전의 ‘섬싱(Something)’을 생각하는 분들이 있는데 그때보다 여유를 살렸다”며 “한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 느낌을 담아냈는데 예전보단 성숙해졌으니까 섹시미를 보여야 하는 게 포인트이지 않을까 싶다”고 안무 포인트를 밝혔다.신보에는 두 사람의 솔로곡 ‘퍼즐’과 ‘클로저(Closer)’가 담겨 오래 기다려온 팬들을 향한 애틋함을 더했다. 서로의 솔로곡에 대해 최강창민은 “개인적으로 좋아하는 노래라서 샤워할 때 ‘퍼즐’을 틀어놓는다”고, 유노윤호는 “발음과 톤이 퇴폐미가 있으면서 섹시하다”고 평했다.유노윤호와 최강창민은 타이틀곡으로 선정되지 못한 ‘평행선’에 아쉬움과 애정을 드러내기도 했다. 유노윤호는 “동방신기의 바뀐 모습을 보여주고 싶었다”고 했다. 최강창민은 “타이틀곡이 블랙이라면 ‘평행선’은 흰색이다. 하얗고 귀여운 모습을 보여주고 싶어 용기냈다”고 했다.2004년 ‘허그(Hug)’로 데뷔한 동방신기는 멤버 재정비, 군입대로 인한 휴식기 등 여러 변화를 겪어오면서 어느덧 데뷔 15년차에 접어들었다. 아이돌 계 징크스로 여겨지는 마의 7년을 넘긴 유노윤호와 최강창민은 서로를 향한 믿음을 드러냈다.유노윤호는 “창민이랑 나랑 성격이 정말 다르다. 하지만 큰 가치관은 같다”며 “내가 생각했을 때 창민이를 보면 거울을 보는 것 같다. 스타일은 다르지만 창민이를 보면서 이런 걸 배워야 겠구나 한다. 물론 가끔 삐치기도 하지만 15년을 함께 해왔기 때문에 고마운 친구”라고 했다.동방신기는 이날 오후 6시 신보 발매를 시작으로 ‘엠카운트다운’ ‘뮤직뱅크’ ‘쇼! 음악중심’ ‘인기가요’ 등의 음악프로그램에 출연한다. 더불어 오는 5월부터는 콘서트 ‘동방신기 콘서트 -서클- #웰컴(TVXQ! CONCERT -CIRCLE- #welcome)’으로 팬들과 만난다.최강창민은 “3년여 만에 앨범 활동을 준비하면서 팬들에게 죄송한 마음도 있었지만 최선을 다해 준비했다”며 “다같이 즐길 수 있는 앨범으로 돌아왔다. 최근 ‘나 혼자 산다’를 통해 대중에게 친숙하게 다가가려 했고 SNS도 시작했다. 틀을 깨고 친숙하게 다가가겠다”고 했다.유노윤호는 “앞으로 더 진화될 거 같기 때문에 동방신기가 기대된다”며 “바람이 있다면 우리를 좋아해주시는 분들이 초등학생에서 다들 성인이 됐는데 팬들 중 아이 엄마가 됐다는 분 얘기도 들었다. 보기 좋고 같이 성숙해지고 조금 더 진정성 있게 다가가고 싶다”고 했다.