[스포츠한국 조성진 기자] 헤비메틀 그룹 블랙신드롬(Black Syndrome)이 통산 열 번째 정규앨범 [Episode]를 발매했다. 블랙신드롬은 올해로 밴드 결성 30주년이 되는 한국 록계의 최고참 그룹 중 하나다.30주년 기념의 일환으로 발매한 앨범인만큼 23일(금) 음원 공개 및 27일(화) 음반 발매에 이어 다음주 한정판 LP까지 제작한다. 그리고 블랙신드롬의 이번 신작은 오는 6월 일본에서도 발매될 예정이다.지난 1987년에 결성된 블랙신드롬은 다수 정규앨범과 옴니버스, 프로젝트앨범, 그리고 후배 뮤지션들과의 콜라보 등 다양한 활동을 펼쳐왔다. 블랙신드롬은 이 기간 동안 1000회가 넘는 라이브를 하기도 했다.앨범 타이틀 ‘Episode’에서도 알 수 있듯이 이번 신작은 여러 가지 이야기를 담고 있다. 또한 블랙신드롬과 함께 하는 여러 동료 뮤지션들이 참여했다.블랙신드롬은 신작 발매에 앞서 지난 1월 애플뮤직을 통해 신곡 ‘Rock Out’을 선공개한 바 있다.이번 앨범은 박영철(보컬), 김재만(기타), 최영길(베이스)의 라인업에 2005년부터 멤버로 함께 하고 있는 히데키 모리우치(드럼)의 합류로 녹음됐다. 선공개된 ‘Rock Out’엔 스카밴드 킹스턴 루디스카와 어쿠스틱 소울을 표방하는 만쥬한봉지가 피처링으로 참여해 빅밴드 스타일의 꽉 찬 사운드를 들려준다. 또한 지난 14일 타이틀 곡 ‘Bible Black’의 뮤직비디오가 유튜브와 SNS를 통해 공개돼 좋은 반응을 얻고 있다.기타리스이자 블랙신드롬의 리더 김재만은 “사운드 이펙트를 간간히 넣은 곡들도 발견될 만큼 머릿속에서 여러 그림을 그려가며 전체 레코딩을 마쳤다”고 말했다.하드록 스타일의 ‘Bible Black’엔 ABTB의 보컬 박근홍이 피처링으로 참여했고 미디엄 템포로 남성 코러스의 화려함이 돋보이는 ‘Why’, 크럭스의 서세웅과 이용원밴드의 이용원, 다운헬의 노경환이 함께 한 ‘I Was A Rock’은 70년대 글램록 스타일의 경쾌함을 들려준다. 이외에 서던록 스타일이 가미된 ‘I'm Your Man’은 윤도현밴드 출신의 유병열과 크럭스의 신영이 참여했다. 최영길의 베이스 솔로곡 ‘Gravity’도 눈에 띄며, 파워메틀 넘버 ‘Compulsion’은 블랙신드롬의 전멤버였던 故이동엽과 2004년 작업했던 데모를 사용해 완성했다. 또한 ‘Man on fire’ 역시 이동엽의 2004년 데모에 담긴 드럼트랙을 그대로 사용했다. 특히 이 곡은 곡 스타일에 맞춰 해머링 등 메틀뮤지션들이 그로울링 코러스로 참여했다.한편 블랙신드롬의 이번 새 앨범은 오는 6월 ‘올드레코드 제팬’을 통해 일본 후지티비 산하 PCI뮤직에서 라이센스로 발매될 예정이다. 또한 한정반으로 LP를 제작, 블랙신드롬 공식 페이스북에서만 판매할 예정인데, 이 LP는 앨범마다 고유의 넘버가 부여돼 수집 가치를 높였다.