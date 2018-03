[스포츠한국 박솔잎 기자] 그룹 트와이스가 오는 4월 9일 '왓 이즈 러브?( What is Love?)'를 발매하는 가운데 단체 티저 이미지로 컴백의 시동을 걸었다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 26일 0시 JYP와 트와이스의 공식 SNS를 통해 트와이스 미니 5집의 타이틀곡 '왓 이즈 러브?( What is Love?)'의 단체 티저 이미지를 선보였다.공개된 사진 속 트와이스 멤버들은 하트와 물음표를 합쳐 놓은 듯한 문양과 핑크빛 배경을 바탕으로 사랑스러운 매력을 뽐내고 있다. 특히 저마다의 개성을 살린 표정과 의상과 발랄한 포즈가 눈길을 끈다.앞서 트와이스는 지난 25일 신곡의 'PROMOTION TIME TABLE'을 공개하고 26일부터 앨범 공개일인 4월 9일까지 보름간 프로모션 진행 소식을 알려 트와이스의 컴백을 기다려 온 팬들을 설레게 했다.한편 트와이스는 2018년 가요계 컴백에 앞서 지난 2월 일본서 발표한 두 번째 싱글 '캔디팝(Candy Pop)'으로 일본 대표 그룹 아라시에 이어 오리콘 월간차트 2위 및 일본 레코드협회로부터 플래티넘 인증을 획득했다. 특히 지난해 6월 데뷔 베스트앨범 '#TWICE', 10월 첫 싱글 'One More Time'에 이어 3연속 플래티넘 행진을 이어가며 '아시아 원톱 걸그룹'의 위용을 다시금 뽐냈다.또 오는 5월 18일부터 20일까지 3일간 서울 송파구 잠실 실내체육관에서 두 번째 투어 '트와이스랜드 존 2 : 판타지 파크(TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park)'의 막을 올리는 트와이스는 3회 1만 8000석을 모두 매진시키며 강력한 티켓 파워도 과시하고 있다. 서울 콘서트 후 일본에서도 5월 26일과 27일 사이타마 슈퍼 아레나, 6월 2일과 3일 오사카 성 홀에서 총 4회로 공연을 연다.