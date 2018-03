걸그룹 트와이스 나연이 치명적인 레드립과 하트 볼터치로 다채로운 매력을 뽐냈다.26일 트와이스 공식 SNS에는 "'WHAT IS LOVE'은 원스. 슬슬 스포를 시작해볼까. 몸이 간지럽네요. 하트 볼터치"라는 글과 함께 나연의 셀카 사진 여러 장이 게재됐다.공개된 사진 속 나연은 양 볼에 하트모양 볼터치를 한 채 카메라를 응시하고 있다. 특히 나연의 물오른 미모가 눈길을 끈다.한편 트와이스는 오는 4월 9일 다섯 번째 미니앨범 '왓 이즈 러브?(What is Love?)'를 발매한다.