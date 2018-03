[스포츠한국 박솔잎 기자] 프로듀서 프라이머리가 가수 안다(ANDA)와 새 앨범을 발매한다.프라이머리 소속사 아메바컬쳐는 26일 "프라이머리가 오는 4월 3일 새 프로듀싱 프로젝트 앨범 '두 워리 비 해피(Do worry Be happy)'를 발매한다”고 밝혔다.소속사가 공개한 커버 이미지 속에는 누군가의 붉은색 머리카락이 흩날리는 모습이 담겼다. 그 아래에는 푸른색 계열 바탕에 적힌 'Do worry Be happy'라는 문구가 보인다.이번 앨범은 프라이머리가 지난해 8월 발매한 EP앨범 '팝(POP)' 이후 약 7개월 만에 발표하는 신보로, 안다와의 협업을 통한 새로운 프로젝트 앨범이다.관계자에 따르면 안다는 이번 앨범에서 단순한 피처링을 넘어 곡 전반에 자신의 음악적 색깔을 녹여낸 것으로 전해져, 프라이머리와 만나 과연 어떤 음악을 선보였을 지 궁금증이 높아진다.지난 2015년 오혁과의 협업이 빛났던 첫 번째 프로젝트 앨범 '럭키유 (Lucky You!)'에 이어 새로운 뮤즈로 안다를 택한 프라이머리의 안목이 또 한 번 통할 지에도 이목이 집중된다.소속사 측은 "프라이머리가 프로듀싱하는 첫 여성 뮤지션과의 호흡에 많은 관심과 기대 가져달라. 특히 이번 앨범에는 안다와 함께 주목할만한 새로운 아티스트들이 대거 참여해 감각적인 앨범이 완성됐다"며 "색다른 컬래버레이션을 기대해도 좋을 것"이라고 전했다.한편 프라이머리와 함께 작업하는 것으로 알려진 가수 안다는 과거 '만수르 가문 청혼설'로 이슈를 모은 바 있다. 당시 중동 부자 만수르가 첫 눈에 반해 청혼했다는 설이 불거졌으나 이는 모두 해프닝으로 밝혀졌었다.