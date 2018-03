를 성료한 신화는 많은 사랑을 받았던 JTBC ‘신화방송’ 이후 오랜만에 신화표 단체 예능 론칭을 준비 중이라고 밝혀 많은 팬들의 기대를 받고 있으며, 이 외에도 단체 혹인 개인별로 다양한 예능 프로그램에서 활약할 예정이다.





신화의 데뷔 20주년 기념 기프트 싱글 ‘All Your Dreams (2018)’ 음원이 공개된다.26일 정오, 신화의 데뷔 20주년 기념 기프트 싱글 ‘All Your Dreams (2018)’ 음원과 원작 완벽 재연을 예고했던 뮤직비디오 풀버전이 공개를 앞두고 있다.이번 신화의 기프트 싱글 ‘All Your Dreams (2018)’는 데뷔 20주년 기념 프로젝트의 일환으로 신화가 20년을 함께해준 팬들에 대한 감사한 마음을 담아 준비한 특별한 선물이다.특히 ‘All Your Dreams (2018)’는 지난 2000년 발매된 신화의 정규 3집 앨범 후속곡인 ‘All Your Dreams’를 신화와 오랜 시간 함께한 밴드 마스터 장지원이 편곡해 재탄생한 곡으로, 바흐 인벤션 No.4를 샘플링한 전주와 기타 리프가 인상적인 원곡의 느낌을 살리면서도 더욱 깊어진 신화의 목소리를 더하며 새로운 매력을 선보일 예정이다.또한 신화는 지난 24일~25일 양일간 진행된 20주년 팬파티에서 원작을 리메이크해 기대를 모았던 뮤직비디오 풀버전을 최초 공개한 데 이어 카리스마 가득한 퍼포먼스를 자랑하는 ‘All Your Dreams (2018)’ 무대 역시 첫 선을 보이며 팬들의 뜨거운 호응을 받아, 정오에 공개될 기프트 싱글에 대한 관심을 높였다.신화컴퍼니는 “오늘 드디어 신화의 기프트 싱글 ‘All Your Dreams (2018)’가 발매된다. 20주년을 맞이하여 함께 해주신 많은 팬분들에게 뜻깊은 선물이 되기를 바라며 열심히 준비했으니 관심과 응원 부탁드린다”고 전했다.한편 지난 24일~25일 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 데뷔 20주년 기념 팬파티