[스포츠한국 조은애 기자] '슈가맨2'이 '모어 댄 워즈'(More Than Words) 오션을 소환했다.25일 오후 방송된 JTBC '슈가맨2'에서는 그룹 오션이 등장해 근황을 전했다.이날 멤버들은 "1집 원년 멤버가 'More Than Words'를 부른 건 16년 만이다"이라며 무대 소감을 밝혔다.특히 멤버들은 팀명에 얽힌 일화를 소개하기도 했다. 멤버들은 "오로라, 오리온, 오랑캐 등 여러 가지 후보가 있었다"며 "사장님이 독특하신 분이셨다. 저희에게 이슈거리가 필요하니까 첫 무대를 말타고 등장하자고 하셨다. 정말 '추노' 같은 느낌의 콘셉트를 짜서 그렇게 나갈 뻔 했다"고 말해 눈길을 모았다.