[스포츠한국 조성진 기자] 스눕 독, 닥터 드레, 스티비 원더 등등 세계적인 뮤지션들과 협연한 미국 출신의 명 베이시스트 로버트 버비 루이스 내한클리닉이 지난 24일(토) 서초동 코스모스홀에서 열렸다.롤랜드 보스(ROLAND BOSS) 국내 공식 유통사인 코스모스악기(대표 민관기)가 주최한 이번 클리닉에서 로버트 버비 루이스는 ‘아크로바틱 운지’라 불릴 정도로 당대의 테크니션답게 현란한 손놀림으로 다양한 베이스 기교와 자신의 연주 노하우 등을 보여줬다.또한 롤랜드 ‘드럼 아티스트’ 임용훈, 그리고 ‘영재발굴단’으로 잘 알려진 건반 연주자 김요한 등과 함께 멋진 공연까지 펼쳐 관객들을 즐겁게 했다. 특히 앨런 홀스워스의 명곡 ‘The Things You See’는 이번 행사의 하이라이트였다.버비 루이스가 존경하고 가장 많은 영향을 받았다는 앨런 홀스워스를 추모하기 위해 연주한 ‘The Things You See’는 앨런 홀스워스의 2002년 명반 [All Night Wrong]에 수록된 것으로 각종 텐션코드의 배열로 현란한 조바꿈이 돋보이는 ‘코드보이싱의 명작’ 중 하나로 정평 높다. 약 7분 정도의 원곡과는 달리 버비-김요한-임용훈 트리오는 약 13-14분여에 걸쳐 즉흥연주를 주거나 받거니 하며 잼 세션의 정수를 펼쳤다.토크박스 등등 다양한 이펙트 효과로 베이스 사운드를 마술사처럼 변화무쌍하게 연출하는 것도 흥미로웠다.‘The Things You See’에서 버비 루이스는 베이시스트라기보다 기타리스트의 역할이 더 강할 정도로 난해하고 다채로운 하이테크닉 솔로 애들립을 펼쳤고 임요한 역시 혼신을 다해 고도의 테크닉과 감성이 빛을 발하는 드러밍을 구사했다. 더 놀라운 건 김요한이었다. 그는 불과 며칠 전에 앨런 홀스워스라는 이름을 처음 들었고 ‘The Things You See’라는 곡도 행사 당일 처음 듣고 잼을 준비했다고 한다. 그럼에도 우주적 분위기가 연출되는 스케일과 감각으로 이 난곡을 훌륭히 소화해 냈다.클리닉이 끝나고 버비 루이스와 인터뷰를 진행하며 다시 한 번 앨런 홀스워스에 대한 강한 애정을 느낄 수 있었다.로버트 버비 루이스가 한국을 좋아하게 된 건 불고기의 영향이 크다.평소 한국의 불고기가 맛있다는 얘기를 듣던 버비 루이스는 본격적인 활동을 위해 LA로 이주하면서 불고기를 처음 맛보게 됐다. 그때부터 불고기를 좋아하게 됐지만 한국에 와서 ‘본토 불고기’의 맛을 알며 매니아가 된 것이다. “LA에도 불고기집이 있어 먹으러 다니지만 한국에서 먹는 맛과는 달라요. 한국에서 먹는 불고기 맛이 진짜 감동이랍니다.”그는 클리닉 행사 몇 일전에 아내, 그리고 어린 딸과 함께 내한해 체류기간 동안 불고기만 먹어댔다. 클리닉이 끝나고 뒤풀이장도 불고기 집을 택할 만큼 열혈 불고기 팬이었다.얼마나 많이 먹을 수 있냐고 묻자 “2시간 동안 투어를 하는 내내 불고기를 쉬지 않고 먹었던 게 최고”라고 답했다. 아마도 80-100인분 이상은 되지 않았을까 짐작된다.결혼 10년차임에도 금슬이 좋아 보였다. 뒤풀이장에서 인터뷰하랴 식사하랴 코스모스악기 관계자들과 이런저런 일정 나누랴 등등 바쁜 와중에도 아내를 잘 챙겼고 젓가락질이 서투른 어린 딸에겐 종종 불고기를 싸주거나 목마에 태우는 등 가족을 즐겁게 하는 모습도 인상적이었다.세계적인 악기박람회인 2003년 남쇼(Namm Show)는 버비 루이스의 인생을 바꾸게 한 결정적 계기였다. 섀도스키 베이스 부스에서 세계적인 베이시스트 앤드류 고우셰(Andrew Gouche)에게 즉석 캐스팅됐기 때문이다.음악계의 ‘마당발’로도 통하는 앤드류는 스눕 독과 친한 사이였다. 당시 투어 중이던 앤드류는 버비 루이스의 연주에 감탄하고 스눕 독에게 전화해서 그를 새 베이스로 추천했다. 스눕은 앤드류의 추천인만큼 그를 믿고 버비 루이스를 오디션도 해보지 않은 채 전속 멤버로 캐스팅하기에 이른다. 이로써 버비 루이스의 존재가 음악씬에서 주목받기 시작했다.자신의 삶의 전환점이 됐다는 점에서 버비 루이스는 앤드류 고우셰를 ‘갓파더(대부)’라고 부를 정도다.앤드류 고우셰가 버비 루이스 인생의 ‘갓파더’라면 앨런 홀스워스는 버비 음악의 ‘갓파더’랄 수 있다.10대때부터 자신의 고향인 미시간 주에 위치한 아버지 교회에서 연주를 시작한 버비 루이스는 시간이 지나며 남들과 다른 형태의 베이스 연주를 하고 싶었다. 그래서 음악도 많이 들어가며 베이스를 연구했지만 별다른 성과를 거두지 못했다.그러던 중 앨런 홀스워스의 기타 솔로앨범들을 접하며 충격을 받았다. 앨런 홀스워스의 연주는 단순히 기타를 넘어 또 다른 영역의 세계였던 것이다. 그리곤 홀스워스의 스타일을 자신의 베이스에 담으려 했다.베이스 솔로시 다양한 이펙트를 사용하거나 신서사이저 효과를 내는가 하면 기타 솔로에서나 볼 수 있던 와이드 스트레치를 베이스 솔로에서 즐겨 구사하고 색다른 보이싱을 연출하는 것도 이처럼 앨런 홀스워스로부터 받은 영향이 크다. 이러한 시도들로 버비 루이스의 베이스 연주는 그 어떤 베이시스트와도 다르고 진보적이며 때론 난해하기도 하다.연주 자체는 물론 음악을 대하는 시각도 바뀔 만큼 앨런 홀스워스의 존재는 버비 루이스에겐 절대적이었다.그런 앨런 홀스워스가 2017년 4월 별세하자 버비는 충격과 슬픔으로 어쩔 줄을 몰랐다. 평소보다 휴대폰 문자 메시지가 너무 많이 오고 벨소리도 쉬지 않고 울려댈 만큼 동료들이 앨런 별세 소식을 전하려 했지만 당시 버비는 투어 중이라서 메시지를 늦게 확인했다. 이 비보를 접한 후 버비는 오랫동안 아무것도 할 수 없었다. 인터뷰 내내 밝고 쾌활한 성격을 보인 버비였지만 “앨런 홀스워스 별세” 관련 얘기에선 침울해지며 고개를 숙였다. “나를 음악적으로 다시 태어나게 한 인물”이라며.앨런 홀스워스는 죽기 직전 새 앨범을 준비 중이었다. 그리고 버비 루이스가 이 앨범 베이스 연주를 하기로 예정돼 있던 터라 그의 죽음은 더욱 안타까운 것이었다.앨런 홀스워스와 함께 버비에게 영향을 준 또 하나의 연주자는 스윕피킹의 거장 프랭크 갬발리다. 그는 프랭크 갬발리의 다채로운 스윕 아르페지오 기술들을 베이스 기타에 응용했다. 이번 내한클리닉에서도 그는 이러한 스윕 아르페지오 기교들을 구사하며 속주 솔로를 보여줬다.버비 루이스의 베이스 세계를 이루는 또 하나의 핵은 인도, 파키스탄 등등 여러 나라의 전통(민속) 음악이다. 각국의 전통음악을 받아들여 자신의 베이스 세계를 구축해 간 것이다. 그의 베이스 연주가 간혹 낯설게 느껴지는 것도 서양음악의 일반적 이디엄이 아닌 이러한 오리엔탈 음악의 응용 때문이다.그는 MTD 베이스를 메인기타로 사용한다. “어느 장르 어떠한 스타일과도 잘 어울리는 ‘범용악기’라는게 이 베이스의 매력입니다.”이펙트는 보스(BOSS)를 워낙 좋아해서 보스에서 제작된 페달 거의 전부를 소장하고 있을 정도다. 최근엔 보스 GT-1B를 가장 선호하고 있다. 장난감처럼 가볍고 휴대하기도 편리해 언제 어디를 가더라도 갖고 다닐 정도라고. 이번 클리닉에서도 보스 GT-1B의 특장점을 고루 살린 다양한 사운드를 연출했다.보스 이외에도 그는 갤리언 크루거, 라벨라 스트링, 그루브 기어 등등 세계적인 악기, 액세서리 제조사 엔도서로 주목받고 있다.버비 루이스는 또한 일본 애니메이션과 비디오 게임의 열광적인 팬이기도 하다. 일본 애니메이션 중 그가 가장 좋아하는 캐릭터는 손오공이라고.