오는 4월 4일 컴백을 앞둔 위너가 달달한 남친 티저를 공개했다.YG엔터테인먼트는 오늘(25일) 오전 9시 공식 블로그를 통해 'WINNER - CONCEPT TEASER IMAGE #2 D-10'이라는 제목으로 위너의 두 번째 개인 티저 이미지를 게재했다. 이번 티저는 'D-10'이라는 문구로 위너의 컴백을 더욱 기대하게 만든다.앞서, 위너는 영화 포스터를 연상시키는 개인 티저를 공개, 흑백 이미지 속 아우라를 뿜어내며 각종 포털사이트를 뜨겁게 달궜다. 다정하고 달콤한 무드가 묻어나는 이번 두 번째 개인 티저에서 위너는 캐주얼한 의상에 액세서리로 멋을 냈다. 한층 편안하고 자연스러운 분위기에서 남자친구 같은 눈빛이 시선을 사로잡는다.클로즈업 된 이미지에서 김진우는 수려한 외모로 따뜻한 눈빛을 발사했다. 송민호는 어딘가 모르게 장난기 넘치는 표정을 지어 보였고, 푸른빛 헤어스타일의 강승윤은 창가 옆 의자에 앉아 카메라를 지긋이 바라보고 있다. 무표정의 이승훈은 시크한 매력을 풍긴다.위너는 지난해 8월 발표한 'OUR TWENTY FOR' 앨범 이후 약 8개월 만에 컴백을 예고했다. 4년 만에 발표하는 정규 2집을 통해 넓고 깊어진 음악적 스펙트럼을 펼쳐 보이겠다는 계획이다. 이전에 선보였던 '릴리 릴리 (REALLY REALLY)'나 '러브미 러브미 (LOVE ME LOVE ME)'와는 확연히 달라진 새로운 음악으로 또 한번의 히트를 정조준한다.특히, 이번 위너 신보에 대해 "매일 매일 듣게 될 앨범"이라고 재차 언급한 양현석 YG 대표 프로듀서는 "가장 화려한 트랙 리스트, 보너스 트랙 추가"라고 짤막한 스포일러를 남기기도 했다. 이에 위너가 이번 앨범을 통해 선보이게 될 새로운 음악에 대한 팬과 대중의 기대는 최고조에 달하고 있다.앞서 위너는 히트곡 '릴리 릴리 (REALLY REALLY)'로 독보적인 음악 색깔을 구축하며 한 달 이상 음원차트 상위권을 휩쓸었다. 남자 아이돌 최초로 차트인 상태에서 1억 스트리밍을 기록하며 대세 그룹으로 도약했다.