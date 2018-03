GOT7이 12일 발매한 새 앨범 'Eyes On You'로 국내외서 인기몰이를 하고 있다.'Eyes On You'는 22일 가온차트가 발표한 이달 11일부터 17일 기준 11주차 앨범 종합차트서 1위를 차지했다. 뿐만 아니라 12일부터 18일 기준 한터 주간차트서도 정상에 올랐으며, 타이틀곡 'Look' 은 엠넷 주간 음원차트에서 1위에 랭크됐다.'Eyes On You'는 또 24일 기준 빌보드 월드 앨범차트 2위에 오르며 '글로벌 아이돌'의 위상을 다시금 증명했다.앞서 앨범 'Eyes On You'는 공개와 함께 한터 일간 앨범차트 1위 및 브라질, 홍콩, 뉴질랜드 등 해외 20개 지역 아이튠즈 앨범차트 정상에 올랐고 타이틀곡 'Look'은 엠넷, 네이버 뮤직, 소리바다 등의 실시간차트 1위를 차지하기도 했다.GOT7은 오늘(22일) 엠넷 '엠카운트다운'을 비롯해 23일 KBS2 '뮤직뱅크', 25일 SBS '인기가요'를 통해 방송활동을 이어간다.한편 5월부터 돌입하는 GOT7 월드투어 서울 공연의 티켓 오픈은 26일부터 개시된다.GOT7은 'GOT7 2018 WORLD TOUR 'EYES ON YOU''라는 타이틀로 5월 4일부터 6일까지 3일간 서울 송파구 잠실 실내체육관서 콘서트를 개최한 후 방콕, 파리, LA, 뉴욕, 멕시코시티, 부에노스아이레스, 산티아고 등 총 17개 도시서 월드투어를 진행한다.특히 GOT7은 유럽과 남미 등으로 투어 범위를 넓히는가 하면 공연장 규모도 대폭 확대, 역대급 스케일의 투어로 글로벌 대세의 위엄을 과시할 예정이다.이번 GOT7의 서울 콘서트는 멜론티켓을 통해 26일 팬클럽 선예매가 진행되며 일반 예매는 다음달 4일 가능하다.