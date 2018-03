[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 워너원이 방송사고 논란의 여파가 이어지고 있다. '워너원고 in Jeju' 촬영분 공개날짜가 결국 연기됐다.19일 이니스프리X워너원 측은 공식 SNS를 통해 "이번 주 공개 예정이었던 '워너원고 in Jeju'는 내부 사정으로 인해 부득이하게 연기하게 됐다"고 알렸다.이어 "기다려주신 고객님께 진심으로 사과의 말씀 드린다. 더 좋은 퀄리티로 준비하여 빠르게 공개하겠다"며 "정확한 일정에 대해서는 다음 공지를 참고해달라. 다시 한번 사과의 말씀을 드리며 너른 양해 부탁드린다"고 덧붙였다.앞서 워너원은 이니스프리와 제주도에서 '워너원고 in Jeju'를 촬영한 바 있다. 당초 20일 첫번째 티저를 공개하고, 22일 두번째 티저 공개, 23일 첫번째 에피소드를 공개할 계획이었다. 하지만 갑작스럽게 일정이 연기된 것.이니스프리X워너원 측은 '내부 사정으로 인한 부득이한 연기'라고 설명했지만 컴백 당일 불거진 방송사고 논란의 여파인 것으로 보인다.한편 워너원은 지난 19일 2번째 미니앨범 '0+1=1(I Promise You)'를 발매하고 공식 컴백했다. 이 가운데 엠넷닷컴 '스타 라이브'를 통해 노출된 일부 멤버들의 발언이 도마 위에 올라 빈축을 샀다. 이와 관련해 YMC엔터테인먼트 측이 공식 사과 입장을 발표했지만 여전히 의견이 분분한 상황이다.