[스포츠한국 박소윤 기자] 아이돌그룹 워너원이 컴백과 동시에 방송사고 논란에 휩싸였다. 소속사 측과 워너원 멤버들이 곧바로 사과에 나섰지만, 팬들의 분노는 쉽게 사그라지지 않을 전망이다.워너원은 지난 19일 오후 2시께 미니 앨범 '0+1=1(I PROMISE YOU)' 음원 공개를 앞두고 Mnet 닷컴 '스타라이브'를 통해 팬들과 만났다. 문제는 대기 중이던 워너원의 모습이 고스란히 전파를 타며 불거졌다.카메라와 마이크가 꺼진 줄 알았던 워너원 일부 멤버는 "우리는 왜 정산을 받지 못하는가", "왜 잠을 잘 수 없는가", "정산 20% 덜 들어왔다"는 내용의 대화를 이어갔다. 또한 "나 아침에 X쌌다", "전화번호 까발리자" 등 사적인 대화와 함께 멤버들의 전화번호까지 노출되는 사고가 발생했다. 스태프를 가리키며 "태국 현장에 나와 있다. 현지인과 인터뷰 하겠다"고 말하는가 하면 "미리 욕해야겠다"고 발언하는 멤버도 있었다.해당 영상이 SNS와 온라인 커뮤니티 등을 통해 일파만파 퍼졌고 뒤늦게 논란을 인지한 워너원과 소속사 YMC 측은 팬카페, 공식 홈페이지를 통해 사과문을 게재했다. 워너원은 공식 팬카페를 통해 "저희를 사랑해주시고 응원해주시는 팬 분들께 죄송한 마음에 직접 사과 드리고자 글을 올린다"며 "금일 라이브 방송에 앞서 팬분들께 좋지 못한 모습을 보여드리고 실망감을 안겨드려 죄송하다"고 했다. 이어 "깊이 반성하며 앞으로 언제 어디서든 모든 행동에 신중하고 겸손한 그리고 성숙한 워너원이 되도록 하겠다. 여러분이 보내주시는 과분한 사랑 항상 잊지 않고 생각하면서 더욱더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 고개 숙였다.소속사 YMC 측 또한 "스타라이브 방송 준비 과정에서 불미스러운 일이 발생한 점 깊이 사과드린다. 컴백을 앞두고 워너원을 사랑해주시고 응원에 주시는 팬들께 심려를 끼쳐드려 죄송하며현재 유포된 일부 영상에서 실제 사용되지 않는 말까지 확대 및 재생산되는 상황 또한 안타깝게 생각한다"며 "추후 동일한 일이 발생되지 않도록 신중을 기하도록 하겠다. 워너원 멤버들이 끝까지 꿈을 펼칠 수 있도록 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 거듭 사과했다.그러나 사과를 한지 얼마 지나지 않아 게재된 글로 워너원은 또 다시 도마 위에 올랐다. 사과문 발표 이후 워너원 공식 SNS에 'Wanna One '0+1=1(I PROMISE YOU)' 발매기념 팬사인회 안내'라는 공지가 게시된 것. 이에 일각에서는 사과문에서 진정성이 느껴지지지 않는다며 실망감을 표출했다.Mnet '프로듀스 101 시즌2'를 통해 데뷔한 워너원은 100% 국민 프로듀서의 투표를 통해 탄생했다. 방송이 진행된 약 2달여간의 시간 동안 시청자들은 자신이 지지하는 연습생의 꿈을 이뤄주기 위해 매일 진행되는 수고스러운 투표도 마다하지 않았다. 충성을 다한 만큼 워너원 팬들의 배신감도 클 수밖에 없다. 눈물 흘리며 데뷔를 갈망하던 '프듀' 시절 워너원은 어디 갔는가.