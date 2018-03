보이그룹 워너원이 음원유출 피해에도 불구 19일 컴백한다.워너원은 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 미니앨범 '0+1=1(I PROMISE YOU)'를 공개한다. 이번 신보는 지난해 11월 발매한 프리퀄 리패키지 '1-1=0(Nothing Without You)' 이후 약 4개월 만에 선보이는 앨범으로 타이틀곡은 'BOOMERANG(부메랑)'이다.강렬한 비트와 신스가 돋보이는 Electro Trap(일렉트로 트랩) 장르로 무장한 워너원은 기존 활동을 통해 어필한 친근하고 부드러운 매력을 잠시 내려놓고 그간 꽁꽁 숨겨둔 강렬하고 섹시한 매력을 동시에 선보이겠다는 각오다.이미 컴백에 앞서 공개한 티저 영상을 통해 중독성 강한 멜로디를 들려주며 신곡에 대한 기대감을 한껏 끌어올리는데 성공했다. 소속사 측은 "내가 던진 사랑이 너와 만나 다시 나에게 돌아오길 바라는 마음과 너만을 바라보겠다는 약속을 ‘부메랑’이란 단어로 표현한 가사가 인상적인 곡"이라고 귀띔했다.대박 조짐도 일찌감치 시작됐다. 신보 예약 판매가 지난 2월 27일 시작된 가운데 선주문량이 3월 2일 기준 무려 70만장을 돌파한 것. 이는 워너원 앨범 선주문량 사상 최고 기록에 해당한다. '역대급' 선주문량을 기록함에 따라 실 판매고에 대한 기대도 높다. 4일 만에 세운 선주문량 기록를 감안한다면 데뷔 후 처음으로 단독 앨범을 통한 밀리언셀러 등극이라는 신기록도 기대해볼 만한 상황. 앞서 워너원은 지난해 8월 발매한 데뷔 앨범 '1x1=1(To Be One)', 프리퀄 리패키지 '1-1=0(Nothing Without You)'으로 합산 140만장을 돌파하는 기염을 토했다.팬들의 가장 큰 관심사는 역시 워너원만을 위해 기획, 제작된 단독 컴백쇼 'Wanna One COMEBACK I PROMISE YOU(워너원 컴백 아이 프로미스 유)'다. 음원 발매 1시간 후인 19일 오후 7시 Mnet을 통해 방송되는 이번 컴백쇼에서는 타이틀곡 '부메랑' 무대가 최초 공개될 예정이다.앞서 지난 14일 워너원의 두 번째 미니앨범 '0+1=1(I PROMISE YOU)'의 타이틀곡 'BOOMERANG(부메랑)'과 수록곡 '골드' 등 음원의 완곡이 각종 SNS 상에 올라와 퍼져 한바탕 곤욕을 치룬 바 있다.