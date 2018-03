[스포츠한국 박소윤 기자] 그룹 방탄소년단의 'Save Me' 뮤직비디오 조회수가 2억뷰를 돌파했다.17일 오전 8시 46분 기준, 지난 2016년 5월 공개된 방탄소년단의 스페셜 앨범 '화양연화 영 포에버(Young Forever)'의 수록곡 'Save ME' 뮤직비디오는 유튜브 조회수 2억건을 기록했다.이로써 방탄소년단의 ‘Save Me’는 ‘쩔어’, ‘불타오르네(FIRE)’, ‘피 땀 눈물’, ‘DNA’, ‘낫 투데이(Not Today)’에 이어 여섯 번째로 2억뷰를 달성했다.'Save ME' 뮤직비디오는 방탄소년단의 퍼포먼스가 잘 드러나도록 원테이크 기법으로 촬영됐다. 특히 낮게 깔린 구름을 배경으로 바람을 맞으며 노래하는 방탄소년단 멤버들의 모습은 서정적이면서도 애잔한 곡의 분위기를 극대화시킨다.방탄소년단은 한국 그룹 최초로 'DNA', '불타오르네(FIRE)' 등 총 2편의 뮤직비디오가 3억뷰를 달성했다. 또한 '쩔어', '피 땀 눈물', '낫 투데이(Not Today)', 'Save ME' 등 총 4편의 2억뷰 뮤직비디오와 '상남자', '봄날', 'Danger', 'I NEED U', '호르몬 전쟁', 'MIC Drop' 리믹스 등 총 6편의 1억뷰 돌파 뮤직비디오를 보유하며 전 세계 팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.