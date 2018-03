[스포츠한국 박소윤 기자] 그룹 워너원이 Mnet 컴백쇼를 통해 신곡 '부메랑' 무대를 최초 공개한다.16일 공개된 Wanna One COMEBACK 'I PROMISE YOU' 예고 영상에는 뮤지션으로 컴백하는 멤버들의 반가운 모습이 담겨있다. 이번 타이틀 곡 ‘부메랑’의 뮤직비디오 촬영 현장 속 워너원의 모습이 낱낱이 공개될 예정인 가운데, 촬영장을 뒤덮은 미스터리한 향기(?)에 멤버들끼리 장난을 치는 등 넘치는 끼를 발산하는 멤버들의 모습을 만날 수 있다.멤버들 모두 흥 폭발한 노래방에서의 모습이 대방출되며 팬들과 만난 지 1주년을 맞아 팬들을 위한 서프라이즈 이벤트를 준비하는 모습 또한 담겨 있다. 생각처럼 쉽지만은 않은 이벤트 준비 과정이 예고돼 과연 워너원이 무사히 이벤트를 마칠 수 있을지 관심이 집중된다.특히 컴백쇼를 통해 타이틀곡 '부메랑' 무대가 최초 공개될 예정이다. '부메랑'은 워너원의 섹시함과 파워풀한 매력을 동시에 느낄 수 있는 곡이 될 것으로 알려져 팬들의 기대감이 증폭되어 있는 상황.멤버들은 "(팬들) 보고 싶었다. 기다려 주셔서 너무 감사하다. (컴백쇼) 많이 기대해 달라"는 당부의 인사를 전했다.프로그램 제작진은 "Wanna One COMEBACK 'I PROMISE YOU'에서 멤버들이 팬들과 만난 지 1주년을 맞이해 이들을 위한 특별한 이벤트를 준비했다. '부메랑' 무대 최초 공개를 통해 워너원의 무대 변신도 볼 수 있을 것"이라고 덧붙였다.오는 19일 오후 7시 Mnet 단독 방송.