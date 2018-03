[스포츠한국 윤소영 기자] 레인즈 이기원·홍은기가 참여한 MBC '데릴남편 오작두' OST가 공개된다.16일 레인즈프로젝트에 따르면 레인즈 이기원과 홍은기가 부른 MBC 주말드라마 '데릴남편 오작두'(극본 유윤경, 연출 백호민)의 첫번째 OST '온리 유(Only you)'는 오는 17일 정오 발표된다. '온리 유(Only you)'는 설렘 가득한 느낌의 곡으로 이기원과 홍은기의 청량한 목소리가 어우러져 안방극장에 봄기운을 선사할 전망이다.지난해 Mnet '프로듀스 101 시즌'에 출연했던 이기원과 홍은기는 김성리, 변현민, 서성혁, 장대현, 주원탁과 프로젝트그룹 레인즈를 결성해 활동 중이다. 지난해 10월 '줄리엣(Juliette)'을 시작으로 '뮤직 업(MUSIC UP)' '턴잇 업(Turn it up)' 등을 발표했으며 MBC '병원선' OST에 참여하기도 했다.한편 MBC '데릴남편 오작두'는 30대 중반 비혼녀 한승주(유이)가 유부녀라는 타이틀을 쟁취하기 위해 오작두(김강우)와 계약결혼을 진행하는 과정을 담는 드라마. 유이 김강우 정상훈(에릭조 역) 한선화(장은조 역) 등이 출연하며 매주 토요일 오후 8시 45분에 방송된다.