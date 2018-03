[스포츠한국 조성진 기자] ‘포플레이’로 잘 알려진 미국의 세계적인 재즈 뮤지션 밥 제임스 내한공연이 오는 30일(금) 오후 8시 연세대 백주년기념관 콘서트홀에서 열린다.밥 제임스는 50여년 동안 60장 가까운 앨범 발매와 그래미 수상 등 수 많은 기록과 명연으로 잘 알려진 레전드 피아니스트이자 편곡자/레코드 프로듀서다.이번 내한공연은 ‘Bob James & Friends’라는 제목처럼 대한민국 재즈 뮤지션들과의 콜라보 무대로 꾸며진다.밥 제임스(피아노/키보드)를 중심으로 이상민(드럼), 황호규(베이스) 등 각 분야 최정상급 연주자들이 함께 하는 트리오 구성이다. 여기에 한국을 대표하는 색소폰 연주자 이정식과 팬텀싱어2 입상팀 에델라인클랑의 베이스바리톤 김동현 등이 게스트로 참여한다.한국 재즈 뮤지션들의 역량을 이미 알고 있고 이들과의 협연 무대라는 새로운 시도를 통해 한국 재즈계와 재즈팬들과 소통하고 싶다는 밥 제임스의 개인적 바램이 실현되는 특별한 공연이다.이번 공연에서 밥 제임스는 ‘Angela’, ‘Avalabop’, ‘Feel Like Making Love’, ‘Maputo’, ‘Night Crawler’, ‘Westchester Lady’, ‘Waltz for Benny’, ‘The Thrill Is Gone’ 등등 귀에 익숙한 넘버들을 들려줄 예정이다.공연 주최/주관사인 ‘유앤아이 커뮤니케이션즈’ 관계자는 “밥 제임스는 이번 내한공연 준비와 개인 일정을 위해 모스크바 투어 일정 후 조기 내한해 컨디션 조절 및 충실한 사전 연습을 진행할 것”이라고 전했다.또한 밥 제임스의 요청에 의해 미래의 재즈팬인 학생들을 위한 특별 할인 예매도 제공된다.밥 제임스 내한공연은 인터파크에서 예매 가능하다.