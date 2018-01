그룹 샤이니가 일본 콘서트를 예정대로 진행하겠다고 밝혔다.9일 샤이니 멤버들의 친필 편지가 샤이니 공식 홈페이지에 게재됐다.샤이니는 오는 2월 일본 도쿄돔, 오사카 쿄세라 돔 등에서 'SHINee WORLD THE BEST 2018 ~ FROM NOW ON'을 진행할 예정이었다. 이와 관련해 멤버들이 팬들에게 직접 콘서트 진행여부를 밝힌 것이다.민호는 "샤이니 일본 콘서트 진행과 관련하여 멤버들이 각자 고민하고 모두 모여 논의한 끝에 조심스러운 결정을 하게 되었고 거기에 대해 저의 마음을 차분히 전달해 드리고자 글을 쓰게 되었다"고 말문을 열었다.그는 "그 어떤 것도 종현이 형의 자리를 대신 해 줄 수 없고 얼마나 완성도가 높은 공연으로 무대에 설 수 있을지에 대해서는 걱정이 되는 부분이 많이 있지만 앞으로 여러분 앞에 보일 샤이니의 모든 무대에 종현이 형과 함께 한다는 생각으로 진심을 담아 준비하겠다"고 밝혔다.앞서 멤버 종현은 지난 18일 오후 서울 청담동의 한 레지던스에서 쓰러진 채 발견, 병원으로 이송됐으나 끝내 생을 마감했다.