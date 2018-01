[스포츠한국 박소윤 기자] '팝의 여왕' 아델의 내한 공연이 성사될까.8일 한 매체는 아델이 서울에서 '아델 월드투어 in 서울' 개최를 확정했다고 보도했다.매체에 따르면 국내 공연기획사인 샤인기획이 수년간 투어를 추진했으며, 공연은 7월 둘째 주가 유력한 것으로 알려졌다.이에 대해 기획사인 샤인기획 측 관계자는 "내한공연을 추진 중인 것은 맞다. 담당자가 중국 체류 중이라 자세한 내용에 대한 확인은 어렵다"며 "아직은 조심스럽게 일정과 세부 사항을 맞춰가는 중"이라고 밝혔다.한편 2007년 데뷔한 영국 출신 팝스타 아델은 'Someone Like You' 'Rolling in the Deep' 'Hello' 등 다수의 메가 히트곡을 보유 중이다. 지난해 열린 제59회 그래미 어워드에서 2관왕을 차지하며 '팝의 여왕'으로 우뚝 섰다.