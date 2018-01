김이나가 거침없는 19금 토크로 스튜디오를 발칵 뒤집었다.5일 방송된 tvN '인생술집'에는 작사가 김이나와 가수 엄정화 출연했다.이날 MC 신동엽은 "여자 볼 때 어디를 보느냐고 물어보면 가슴을 본다고 한다. 따뜻한 가슴"이라고 운을 뗐다.이에 김이나도 "나도 중심이 서 있는 남자가 좋다"고 돌직구로 받아쳐 웃음을 선사했다.김이나는 '작사한 곡 중 규제 걸린 노래가 있냐'는 질문에 "관용구로 아부를 잘 떠는 사람을 가리켜 '입안의 혀처럼 군다'는 말이 있지 않냐. 그걸 가사로 썼는데 야하다고 19금 판정이 났다"고 설명했다.이어 "동방신기 '주문'에서도 크리스털이라는 가사가 정자를 연상시킨다고 하더라. 가사 'under my skin'도 'under my sky'로 바꿨다"고 말해 놀라움을 자아냈다.