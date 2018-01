[스포츠한국 윤소영 기자] '보람 인 유럽' 박보람이 독일 여행기를 선보인다.소속사 MMO 엔터테인먼트는 4일 "박보람은 오늘부터 매주 목요일 낮 12시 '카카오스토리-박보람의 플레이스' 채널을 통해 베를린 여행기 '보람 인 유럽(Boram in Europe)'을 선보인다"고 밝혔다.'보람 인 유럽(Boram in Europe)'을 통해 박보람은 지난해 10월 독일 베를린, 드레스덴 등에서 겪은 일상과 추억을 공개할 예정. 직접 필름 카메라에 담아낸 이국적인 거리와 식욕을 자극하는 먹방, 독일의 각종 편집샵과 벼룩시장에서 직접 구매한 의상으로 선보이는 스타일링 등이 업로드될 예정이다.이날 박보람은 '카카오스토리-박보람의 플레이스' 채널을 통해 "지난 10월에 매니저 언니랑 다녀왔던 유럽여행이 떠올랐다. 그날 그날 가고 싶은 곳에 가고, 보고 싶은 것들을 보고, 먹고 싶은 것들을 먹었던 마음대로 여행이었는데 여러분께도 사진으로나마 보여드리려고 한다"며 '보람 인 유럽(Boram in Europe)'에 대한 기대를 당부했다.한편 '카카오스토리-박보람의 플레이스' 채널의 '보람 인 유럽(Boram in Europe)'은 매주 목요일 낮 12시에 공개된다.