[스포츠한국 장동규 기자] 가수 크리샤 츄가 3일 오후 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서 열린 첫 번째 미니앨범 '드림 오브 파라다이스(Dream Of Paradise)' 쇼케이스 무대에 올라 포토타임을 갖고 있다.'드림 오브 파라다이스(Dream Of Paradise)'에 타이틀곡 'Like Paradise(라이크 파라다이스)'는 EDM 장르로 세련된 사운드와 크리샤 츄의 매력적인 목소리가 돋이보는 곡이다.