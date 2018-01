새 앨범으로 돌아온 크리샤츄가 다이어트 고충을 토로했다.3일 오후 크리샤츄는 V라이브를 통해 컴백 쇼케이스 'Dream of Paradise'를 현장을 공개했다.이날 크리샤츄는 "지난 8개월 동안 예뻐지기 위해 열심히 다이어트를 해 5kg 정도 감량했다"며 "원래 먹는 걸 너무 좋아해서 다이어트가 제일 어려웠다. 떡볶이가 가장 먹고 싶었다"고 털어놨다.이어 "달라진 모습을 보여주기 위해서 살도 많이 빼고 춤도 열심히 배우고 한국말도 연습하고 있다. 팬 분들 앞에서 이렇게 서게 돼 정말 기쁘다"고 덧붙였다.한편 크리샤츄는 오늘(3일) 첫 미니앨범 'Dream of Paradise'로 전격 컴백했다.크리샤츄의 타이틀곡 'Like Paradise'는 soft-EDM 장르로 세련된 사운드와 크리샤 츄의 매력적인 목소리가 돋보이는 곡이다. 이번 앨범에는 크리샤츄가 직접 작사 및 작곡 등에 함께 참여한 'Sunset Dream' 등 총 4곡이 수록됐다.