[스포츠한국 조은애 기자] '워너원고'가 마지막 방송을 앞두고 있는 가운데 미방영분 영상을 선공개했다.29일 오후 방송되는 Mnet ‘Wanna One GO : ZERO BASE(이하 ‘워너원고’) 마지막 회에서는 숨겨졌던 제로 베이스에서의 미방송분을 비롯, 오사카에서의 마지막 여행기, 방송으로 최초 공개되는 프리미어 팬콘 현장 및 비하인드 영상 등 다양한 내용이 알차게 담길 예정이다.본방송에 앞서 공개된 영상 속에는 멤버들이 직접 뽑은 미방송분 베스트 영상이 공개됐다. 특히 멤버들의 방에서 펼쳐지는 멤버 간 케미가 빛을 발한다.먼저 수면 안대를 착용해 앞이 안 보이는 윤지성의 코에 본인의 발과 심지어 벗어놓은 양말까지 갖다 대는 김재환의 개구쟁이 같은 모습을 볼 수 있다. 의문의 냄새에 의아해하는 윤지성과 웃음을 참지 못하는 김재환의 모습이 폭소를 자아낸다.브랜뉴 콤비 박우진과 이대휘의 모습도 눈길을 끈다. 박우진의 방에 놓인 RC카 조립을 해보겠다며 나서는 이대휘. 박우진은 하다가 중간에 그만 두려면 시작도 말라며 경고하지만, 이대휘는 그의 말처럼 뜻대로 안되자 바로 포기한 후 다른 조립 장난감에 관심을 보인다. 박우진은 방에서 이대휘를 쫓아내기 위해 그를 볼풀 속으로 패대기(?)치며 응징한다.그 밖에 순수한 매력부터 섹시미까지 거침없는 강다니엘, 방에서 같이 자자며 앙탈을 부리는 라이관린과 거부하는 박지훈의 실랑이까지 그 동안 방송되지 않았던 재미있는 에피소드들을 선공개 영상을 통해 확인할 수 있다.워너원고 제작진은 “오늘 본방송에서는 다른 미방영 영상들도 함께 공개할 예정으로, 정말 재미있었지만 방송에 나가지 못해 아쉬웠던 장면들을 모아 공개할 예정”이라고 귀띔했다.워너원 멤버들의 리얼한 모습과 숨겨진 매력이 전격 공개된 워너원 리얼리티 Mnet ‘Wanna One GO : ZERO BASE’는 이날 밤 11시 방송된다.