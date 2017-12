[스포츠한국 조은애 기자] 고(故) 샤이니 종현의 목소리가 담긴 노래가 나왔다.29일 오후 6시 SM STATION 시즌 2의 38번째 곡 ‘Dear My Family’(디어 마이 패밀리)가 발매됐다.‘Dear My Family’는 2001년 발표된 SM 대표 프로듀서 유영진의 3집 앨범에 수록된 R&B 발라드 곡으로 부드럽고 아름다운 멜로디가 인상적이다.특히 이 곡은 강타, 보아, 트랙스, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, f(x), 엑소, 레드벨벳, NCT 등 SM 아티스트들이 지난 해 8월 일본 도쿄돔에서 열린 ‘SMTOWN LIVE TOUR V IN JAPAN’ 무대에서 함께 선보인 바 있다.SM은 추모의 의미를 담아 이번 곡을 발표하게 됐다는 전언이다. 덕분에 팬들은 ‘Dear My Family’를 통해 종현의 그리운 목소리를 한 번 더 기억할 수 있게 됐다.한편 SM은 이번 음원의 수익금을 참여 아티스트들의 뜻을 모아 유니세프에 기부할 계획이다.