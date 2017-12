방탄소년단 뷔가 세계에서 가장 잘생긴 얼굴 1위로 뽑힌 가운데, 해당 차트에 대한 관심도가 높아지고 있다.이는 27일(현지시간) 미국 영화사이트 TC캔들러(TC Candler)가 공식 SNS와 유튜브를 통해 ‘2017 세계에서 가장 잘생긴 얼굴 100인(The 100 Most Handsome Faces of 2017)’와 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100인(The 100 Most Beautiful Faces of 2017)’ 남녀 순위를 공개한 것.이 부분에서 방탄소년단 뷔는 1위를 기록했다. 여자 부문에서는 걸그룹 트와이스 쯔위가 3위, 사나가 21위, 블랙핑크 제니는 18위에 이름을 올렸다.한편 2015녀 1위를 기록해 화제를 모았던 나나는 올해 5위에 랭크돼 눈길을 끌었다.