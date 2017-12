그룹 방탄소년단의 굿즈를 판매하는 '방탄소년단 공식쇼핑몰' 홈페이지 접속이 지연되고 있다.28일 오후 방탄소년단 공식쇼핑몰에서는 '2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE Ⅲ THE WINGS TOUR THE FINAL 공식 MD' 판매가 시작됐다.이날 방탄소년단의 공식 MD를 사려는 접속자가 폭주하면서 오후 4시 기준 홈페이지 접속 자체가 불가능한 상태다.판매 품목에는 공식 키링부터 수건, 후드 티셔츠, 반다나, 숄더백 등 총 23개 굿즈가 포함됐다.한편 방탄소년단은 내년 1월 13, 14일 양일간 서울 고척스카이돔에서 팬미팅 'BTS 4TH MUSTER [Happy Ever After]'를 열고 팬들과 만난다.