[스포츠한국 박소윤 기자] 그룹 방탄소년단 뷔가 2017년 가장 잘생긴 얼굴 1위로 뽑혔다. 트와이스 쯔위는 가장 아름다운 얼굴 3위 자리에 올랐다.27일(현지시간) 미국 영화사이트 TC캔들러는 유튜브를 통해 2017년 가장 아름다운 얼굴(The 100 Most Beautiful Faces of 2017)과 잘생긴 얼굴(The 100 Most Handsome Faces of 2017)을 100인씩 선정해 발표했다.올해 가장 잘생긴 얼굴 1위의 영예는 방탄소년단 뷔에게 돌아갔다. 지난해 60위에서 순위가 급상승했다. 방탄소년단의 정국과 지민도 각각 13위, 64위에 이름을 올렸다. 뷔에 이은 2위와 3위는 미국 배우 제이슨 모모아와 아미 해머가 차지했다.이외에도 엑소 세훈(9위), 빅뱅 태양(19위), 배우 남주혁(23위), 갓세븐 잭슨(35위), 슈퍼주니어 최시원(40위), 전 엑소 멤버 루한(45위), 세븐틴 민규(49위), 배우 이민호(84위), NCT 태용(99위) 등이 100위 안에 이름을 올렸다.TC캔들러는 샤이니 멤버 故 종현을 27위로 선정하며 '평화로이 잠드소서(Rest in peace)'라는 문구로 애도를 표했다.트와이스 쯔위는 가장 아름다운 얼굴 3위에 올랐다. 1위는 필리핀 배우 라이사 소베라노, 2위는 프랑스 모델 티렌느 레나로즈 블롱도다. 지난해 3위를 차지했던 나나는 올해는 5위로 두 계단 하락했다.블랙핑크 리사(15위), 제니(18위), 트와이스 사나(21위), 배우 이성경(32위), 소녀시대 태연(40위), 수지(51위), 레드벨벳 아이린(55위), 고아라(62위), 전 소녀시대 멤버 제시카(69위), 박신혜(88위), 프리스틴 결경(99위) 등이 100위 안에 들었다.