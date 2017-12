[스포츠한국 박소윤 기자] 올해도 어김없이 예능 발(發) 유행어들이 쏟아졌다. 유행어는 단순한 '말장난'을 넘어 한 해의 트렌드를 되돌아볼 수 있는 하나의 지표가 되고 있다. 2017년, 어떤 유행어들이 우리를 울고 웃겼는지 살펴보자.올 하반기 최고의 유행어라 해도 손색이 없을 그레잇과 스튜핏. 김숙·송은이의 팟캐스트를 통해 방송된 '김생민의 영수증'에서 효율적 소비에 '그레잇', 쓸데없는 소비에 가차없이 '스튜핏'을 날리는 김생민의 모습에 대중들은 열광했다. 입에 착 붙는 유행어 선사와 더불어 '스튜핏'한 소비습관을 다시 돌아보게 하는 좋은 습관 형성까지, 김생민 '그레잇!'지난 6월 종영한 Mnet '프로듀스 101 시즌'를 통해서도 많은 유행어가 탄생했다. 그중에서도 방송 내내 줄곧 상위권을 유지하며 큰 인기를 끌었던 박지훈의 "내 마음속에 저장"은 수많은 패러디를 양산하며 대표 유행어로 자리 잡았다. 양손으로 사각형을 만들며 상큼하게 "저장"을 외치는 것이 포인트. 이후 문재인 대통령 취임 100일 기념행사에서 청와대 인사들이 '저장 포즈'를 따라 하면서 또 한 번 주목받았다.제2의 전성기라 해도 과언이 아닌 강호동의 유행어다. JTBC '아는 형님'에서 다소 무서운(?) 형님 캐릭터를 맡은 강호동은 동생들이 깐죽거릴 때면 특유의 걸쭉한 경상도 사투리로 "싸펑 피펑?(싸우고 시펑? 피나고 시펑?)"이라고 물으며 이들을 제압한다. 하지만 칭찬할 땐 확실히 한다. 분위기 제대로 탄 상대방의 어깨를 두드리며 "아주 칭찬해"라 외치는 강호동의 모습에 웃지 않을 자, 어디 있는가.'You Only Live Once'의 줄임말로 '한번 사는 인생 최대한 즐겁게 살자'라는 뜻을 가진 욜로는 MBC '무한도전'에서 방영된 '욜로 특집'을 통해 더욱 대중화됐다. 해당 방송에서 돈을 펑펑 쓴 후 후폭풍에 시달리게 된 '무한도전' 멤버들은 "'욜로'가 아니고 '골로'다"라는 명언을 남기기도 했다.Mnet '프로듀스 101 시즌2'의 타이틀곡인 '나야 나'는 중독성 강한 멜로디와 칼군무로 사랑 받았다. 이후 "지금 배고픈 사람, 나야 나", "시험 망친 사람, 나야 나" 등 다양한 패러디를 낳으며 유행어로 자리 잡았다. '프듀 101 시즌2에서 '나야 나'를 열심히 추던 101명의 소년 중 11명은 보이그룹 워너원으로 데뷔, 활발히 활동 중이다.SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연 중인 우효광은 서툴지만 애정 듬뿍 담긴 한국어로 "결혼 조하(좋아)"를 외쳐 뭇 여성들의 마음을 녹였다. 최근 임신 소식을 알린 추자현-우효광 커플은 지난 12월 중국을 찾은 문재인 대통령 내외의 초대를 받고 행사에 참석하기도.MBC '라디오스타'에 출연한 배정남은 외국 파티 후기를 전하며 "슈어~ 와이낫?(Sure, Why not?) 하나면 된다"고 설명해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 이후 '슈어 와이낫'이 화제를 모으자 그는 자신의 인스타그램에 "'라스' 덕분에 팔자에 없는 유행어도 생겼네예~ 감사합니데이~"라며 소탈한 감사 인사를 전해 또 한 번 웃음을 선사했다.