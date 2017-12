[스포츠한국 윤소영 기자] 2017년은 해외로 뻗어 나가기 시작한 K-POP의 위상을 공고히 한 한 해이다. 해외 시장에서 급부상하기 시작한 K-POP의 위상과 더불어 국내에서도 아이돌 그룹과 파생 유닛들이 생겨나 풍성함을 더했다.오디션 프로그램으로 탄생된 워너원, '음악성' 하나만으로 미국에서 신드롬적인 붐을 일으킨 방탄소년단, 이제는 SM엔터테인먼트를 대표하는 걸그룹으로 자리매김한 레드벨벳 등이 연타석 흥행으로 괄목할 만한 성과를 냈다.'음원깡패'로 불리는 볼빨간사춘기, 솔로 여가수 자리를 굳힌 헤이즈는 발매와 동시에 여전히 음원차트 상단에 위치했고, 윤종신이 만들어낸 '좋니' 역주행 신화는 한동안 아이돌 중심의 가요계에서 느껴졌던 피로감을 덜었다.반면 기존 세대를 대표하던 그룹들의 해체와 몇몇 뮤지션의 탈선 소식은 팬들에게 아쉬움을 남겼다. 부침을 겪었지만, 그만큼 성과도 분명했던 한해였다.Mnet ‘프로듀스 101 시즌2’의 위력은 전편보다 더욱 강력했다. 강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운 등 국민 프로듀서들의 투표로 선발된 11명으로 구성된 워너원은 최고의 인기를 누리고 있는 선배 그룹 엑소, 방탄소년단과 어깨를 나란히 하며 '엑방원'이라는 별칭까지 얻었다.2017년 최고의 한해를 보낸 ‘슈퍼루키’ 워너원은 그야말로 슈퍼스타라 불러도 과하지 않을 한 해를 보냈다. 국내 아이돌들의 꿈의 무대인 고척 스카이돔에서 데뷔 무대를 펼친 이들은 ‘에너제틱(Energetic)’을 발표하자마자 각종 음악프로그램에서 15관왕의 영광을 안았고 그 뒤를 이은 ‘뷰티풀(Beutiful)’로 7관왕을 차지했다.뿐만 아니라 데뷔 5개월 차에도 불구하고 만만찮은 음반 판매고를 올리는 중. 가온차트 앨범종합차트 집계(2017년 1월 1일~12월 9일)에 따르면 방탄소년단과 엑소의 뒤를 이어 ‘1X1=1(TO BE ONE)’과 ‘1-1=0(Nothing Without You)’는 각각 4위(73만 9,539장)와 5위(60만 8,647장)에 이름을 올려 음반 파워를 과시했다.워너원이 하루아침에 스타덤에 오른 것처럼 뉴이스트 또한 위상이 달라졌다. JR(김종현), 아론, 백호(강동호), 황민현, 렌(최민기)으로 구성된 뉴이스트는 2012년 엑소, 비투비, AOA와 함께 데뷔한 5인조 그룹. 지난해 8월 미니 5집 발매를 끝으로 별다른 성과 없이 데뷔 5년차 만에 활동을 중단할 위기에 놓였다.‘프로듀스 101 시즌2’ 출연을 결심한 이들은 성장 스토리로 주목받았다. 첫 레벨 테스트 당시 C등급, D등급을 받았던 김종현, 강동호, 황민현, 최민기는 어느 연습생보다도 적극적으로 임하며 시청자들의 호감을 이끌어냈고 ‘프로듀스 101 시즌2’ 방영 내내 뉴이스트의 ‘여보세요’ ‘여왕이 기사’ 등은 차트 역주행 현상을 빚어냈다.황민현(9위)을 제외한 세 명은 뉴이스트로 돌아갔지만 전성기를 누리고 있다. 부상으로 ‘프로듀스 101 시즌2’에 참여하지 못했던 아론과 함께 유닛 그룹 뉴이스트 W를 결성, 지난 7월과 10월 신곡을 발표했다. 뿐만 아니라 화장품 등 각종 광고 촬영은 물론 김종현은 JTBC ‘밤도깨비’, 최민기는 드라마 ‘사자’를 촬영하고 있다. 뉴이스트의 음원 또한 큰 사랑을 받고 있다.‘프로듀스 101 시즌2’는 워너원 외에도 많은 프로젝트 그룹을 탄생시켰다. 비록 워너원에 합류하지 못했지만 시청자들의 많은 사랑을 받은 다카다 켄타, 김용국, 김상균, 노태현, 권현빈, 김동한은 ‘저스트 비 조이풀(Just Be Joyful)’ 혹은 ‘정말 바람직한 조합’의 약자인 JBJ 묶여 지난 10월 미니앨범 ‘판타지(FANTASY)’를 발매했다.JBJ에 앞서 김성리, 변현민, 서성현, 이기원, 장대현, 주원탁, 홍은기는 레인즈를 결성했다. ‘프로듀스 101 시즌2’ 방송 종료 이후 친분을 지속해오던 이들은 ‘황홀한 영감, 기쁨의 기운을 주는 소년들(Rapturously Inspiring Boyz)’의 뜻을 담아 총 여섯 곡이 수록된 미니 앨범 ‘선샤인(SUNSHINE)’을 발매했다.이외에 MXM, 형섭X의웅, 용국&시현이 소속사 동료, ‘프로듀스 101 시즌2’ 동지를 거쳐 남성 듀오로 거듭났다. 이들 중 임영민, 김동현으로 구성된 MXM는 지난 7월 ‘굿 데이(GOOD DAY)’를 비롯해 총 3장의 앨범을 발표했으며 오는 2018년 1월 신보 발매를 예고하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다.최상위권 후보로 워너원 합류를 눈앞에 뒀으나 아쉽게 탈락한 이들은 솔로로 데뷔했다. 최종 11위(79만 302표)로 워너원 멤버가 된 하성운과 비교해 단 2만 443표 차이로 탈락의 고배를 마신 정세운(76만 9,859표)은 지난 8월 직접 작사, 작곡에 참여한 미니 앨범 '에버(EVER)'를 발매했다.‘프로듀스 101 시즌2’에서 이국적인 외모와 뛰어난 춤 실력을 뽐낸 사무엘. 11세 세븐틴 데뷔조 연습생을 시작으로 2년 뒤 남성 듀오 원펀치로 활동했던 사무엘은 최종 18위로 아쉬움을 자아냈다. 그러나 지난 8월 미니 앨범 ‘식스틴(SIXTEEN)’을 발매하며 화려한 솔로 데뷔를 알렸다.솔로 데뷔뿐만 아니라 ‘프로듀스 101 시즌2’ 연습생들은 보이그룹으로 데뷔 중이다. 최종 19위에 그쳤던 주학년은 12인조 그룹 더 보이즈, 최연소 참가자였던 이우진은 밴드그룹 더 이스트라이트, 첫 등장에서 장문복과 1위 자리를 두고 탕수육 게임을 펼쳤던 유회승은 엔플라잉으로 데뷔했다.