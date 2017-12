워너원이 1세대 아이돌로 변신했다.워너원은 25일 방송된 '2017 SBS 가요대전' 2부에 등장했다.이날 워너원은 H.O.T.의 오랜 팬이 보낸 H.O.T. 관련 용품을 보며 무대를 준비했다.이어 'We Are The Future'를 2017년 버전으로 재해석해 강렬한 안무와 카리스마를 드러냈다.한편, '2017 SBS 가요대전'은 유희열, 아이유의 진행으로 고척동 스카이돔에서 진행됐다.