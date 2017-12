[스포츠한국 박소윤 기자] '가요대전'에 출연하는 위너가 같은 소속사 선배인 빅뱅의 '하루하루'를 새롭게 편곡해 부른다.25일 방송되는 SBS '가요대전'에서 위너는 원곡의 매력을 살리면서도 위너의 색깔을 덧칠해 2017년 버전 '하루하루'를 선보일 예정이다.발표 당시 중독적인 후렴구로 메가 히트곡에 등극했던 '하루하루'와 최근 'REALLY REALLY', 'LOVE ME LOVE ME' 등을 통해 큰 사랑을 받았던 위너의 조합인 만큼 '가요대전' 무대에 대한 팬들의 기대감 또한 커지고 있다.위너는 25일 SBS '가요대전'에 이어 31일 MBC '가요대제전'에도 출연해 특별 무대를 펼친다.한편 '2017 SBS 가요대전'은 25일(오늘) 오후 5시 50분 방송된다.