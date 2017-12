[스포츠한국 최재욱 기자] 보이그룹 임팩트 제업이 팬들에게 특별한 크리스마스 선물을 선사한다.임팩트는 22일 오후, 공식 SNS를 통해 제업이 부른 태연의 'This Christmas' 커버 영상을 공개했다.공개된 영상 속 제업은 'This Christmas'를 태연이 부른 원곡의 키 그대로 불러 눈길을 끈다.제업은 특유의 날카로운 고음과 섬세한 감성 표현으로 듣는 이를 단숨에 몰입 시키는 것은 물론, 여자 키임에도 고음 파트까지 완벽히 소화하며 감탄을 자아낸다.또한, 제업은 무대 위에서 카리스마 넘치는 모습과는 다른 수수하고 자연스러운 모습으로 반전 매력을 선사해 눈길을 사로잡는다.소속사 스타제국 측은 "보이그룹 임팩트의 제업이 크리스마스를 맞아 팬들을 위한 깜짝 선물로 'This Christmas' 커버 영상을 준비했다. '더 유닛' 경연 준비 중에도 틈틈이 연습하며 준비한 만큼 제업의 노래와 함께 많은 분들이 행복한 크리스마스 보내길 바란다"고 전했다.현재 제업은 KBS2 '아이돌 리부팅 프로젝트 - 더 유닛'에 출연 중이며, 그간 '몬스터(Monster)', '12월의 기적' 무대에서 눈부신 활약을 펼치며 '더 유닛'의 유력한 메인보컬 후보로 주목받고 있다.더욱이 지난 ‘셀프 프로듀싱’ 미션으로 선보인 '12월의 기적' 무대에서는 조 1위를 달성하며, 독보적인 가창력으로 유닛 메이커들의 뜨거운 지지를 받고 있다.한편, 임팩트 제업의 활약이 기대되는 KBS2 '아이돌 리부팅 프로젝트 - 더 유닛'은 매주 토요일 밤 10시 45분 방송되며, 2차 국민 유닛 투표는 온라인 사이트 티몬에서 27일까지 진행된다.