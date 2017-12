[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 워너원이 끈끈한 우정과 환상 팀워크를 다시 한 번 확인했다.22일 방송된 ‘Wanna One GO : ZERO BASE(이하 ‘워너원고’)’ 7화에서는 워너원의 일본 오사카 여행기가 전파를 탔다.일본 오사카에 도착한 하성운, 황민현, 이대휘는 자유로움을 만끽하며 여행을 즐겼다. 편의점에 들러 함께 간식을 사먹는가 하면 온천 목욕, 고기 먹방 등 그 동안 누리지 못했던 여유를 즐겼다.이튿날 오사카 쇼핑 명소에 들른 세 사람. 마구 골라 담는 하성운과 천천히 둘러본 뒤 꼭 필요한 물건만 구매하는 황민현이 상반되며 웃음을 자아냈다. 이대휘는 워너원 모든 멤버들의 취향에 맞춘 선물을 각각 준비하는 세심함을 보였다.이 가운데 제로 베이스에 남은 멤버들은 마니또에게 받은 카드를 낭독하며 서로에 대한 애틋한 마음을 드러냈다. 김재환은 윤지성에게 “우리 리더 말 잘 들을게요. 사랑합니다 윤리더”라고 전했고, 옹성우는 박우진에게 “무대와 카메라 앞에서 누구보다 멋있고 책임감 있는 너를 보며 대단하다고 느껴. 사랑한다”고 멤버들끼리의 넘치는 애정을 표현했다.이후 워너원 멤버들은 일본에서 완전체로 모였다. 함께 전망대 투어에 나선 멤버들은 워너원 11명 모든 멤버의 이니셜이 새겨진 자물쇠를 하나로 엮어 “우리는 하나”라며 우정을 과시했다.다음 주 워너원고 최종회에서는 오사카에서의 마지막 여행기를 비롯, 워너원 프리미어 팬콘의 비하인드, 그 동안의 워너원고 미방송분 등이 알차게 담겨 방영될 예정이다. 아울러 제로 베이스의 마지막 모습까지 확인할 수 있어 팬들의 관심이 집중될 것으로 보인다. '워너원고' 최종회는 다음 주 금요일 밤 11시 방송된다.