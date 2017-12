[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 워너원이 일본 오사카 여행에 나섰다.이번 주 방송되는 Mnet ‘Wanna One GO : ZERO BASE(워너원고 : 제로 베이스, 이하 워너원고) 7회에서는 일본 오사카로 떠난 워너원 멤버들의 모습이 그려진다.공개된 예고편에서는 먼저 일본으로 떠난 하성운, 황민현, 이대휘 3인과 합류하는 워너원 멤버들의 모습이 담겼다. 이들은 멤버들에게 정체를 숨기고 등장하기 위해 007을 방불케 하는 대작전을 펼치지만 허술한 스파이들의 작전은 결국 발각되고 만다. 민망한 마음에 본인들이 바다 건너 날아온 깜짝 크리스마스 선물이라며 태세 전환하는 멤버들의 모습이 웃음을 자아낸다.다시 뭉친 워너원 멤버들은 본격적으로 오사카 탐방에 나선다. 오사카의 명물 오코노미야키를 먹기도 하고, 놀이기구에 탑승한 김재환을 혼자 두고 도망치며 장난치는 등 여행의 즐거움을 만끽한다. 또한 크리스마스 시즌을 맞아 설치된 대형 트리의 점등행사에도 함께하며 크리스마스 분위기를 즐겼다.'워너원고' 제작진은 “워너원과 함께하는 여행의 즐거움과 크리스마스 분위기를 이번 주 방송에서 제대로 전할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 워너원 멤버들에게도 새로운 추억을 만드는 의미 있는 시간이 되었을 것”이라고 전했다.'워너원고'는 매주 금요일 밤 11시 방송된다.