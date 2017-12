[스포츠한국 조은애 기자] 가수 김영근이 다이어트 비결을 공개했다.20일 오후 서울 마포구 한남동 한 카페에서 Mnet '슈퍼스타K 2016' 우승자 김영근의 데뷔 앨범 '아랫담길' 발매 기념 음감회가 열렸다.이날 김영근은 "연관검색어에 '김영근 다이어트'가 계속 나오더라. '슈퍼스타K 2016' 이후 15kg이 빠졌다. 따로 다이어트를 위해 한 것은 없었다"고 말했다.이어 "트레이너 선생님이 하라는 대로 했다. 한 달 동안 토마토랑 바나나만 먹고 물을 많이 마셨다"며 "지금도 계속 운동을 하니까 유지할 수 있는 것 같다. 앞으로도 지금의 외모를 유지하겠다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.한편 '슈퍼스타K 2016'을 통해 '지리산 소울'이라는 타이틀을 얻고 우승한 김영근이 오는 21일, 데뷔 앨범 '아랫담길'을 발매한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '아랫담길'을 비롯해 '그대는 모르는 슬픔', 'Where Are You Now', '시선' 등 총 4곡이 수록됐다.