[스포츠한국 박소윤 기자] 샤이니 종현(28ㆍ본명 김종현)의 곡이 주요 음원차트 상위권에 오르고 있다. 그의 마지막 길을 배웅하는 대중들의 작별 인사다.19일 오전 8시 기준 음원사이트 멜론 실시간 TOP100 차트에서 종현과 태연이 부른 'Lonely'가 1위에 올랐다. 'Lonely'는 종현 소품집 '이야기 Op.2' 앨범에 실린 노래다.이어 종현이 작사·작곡한 이하이의 '한숨'이 5위, 종현 솔로곡 '하루의 끝'이 10위에 랭크됐다. 특히 "당신의 한숨 / 그 깊일 이해할 순 없겠지만 / 괜찮아요 / 내가 안아줄게요"라는 위로의 메시지를 담은 '한숨'의 가사가 많은 이들 사이에서 회자되고 있다.이하이는 SNS를 통해 "이 노래를 처음 듣고 녹음하면서 힘든 일들은 잊고 많은 분들 앞에서 위로 받았는데. 그래서 너무 감사했는데 마음이 아픈 하루입니다. 어쩌면 이 노래는 다른 사람들에게 듣고 싶었던 말들을 가사로 적은 곡인가봐요. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라며 고인을 추모했다.한편 종현은 18일 오후 6시 10분께 서울 청담동의 한 레지던스에서 쓰러진 채 발견돼 인근 대학병원으로 이송됐지만 결국 숨졌다.미안해 내 탓이야 고마워 덕분이야툭하면 내뱉던 네 그 말버릇너도 힘든 걸 난 다 아는데아마 넌 내가 바본 줄 아나 봐우는 얼굴로 나 힘들다 하면정말 나아질까그럼 누가 힘들까 아프다 징징대면모두 다 괜찮아지는데아마 너와 난 착각 속에서로를 가둬둔 지 몰라아냐 너는 날 이해 못 해걱정 어린 네 눈을 볼 때면Baby I’m so Lonely so Lonely나는 혼자 있는 것만 같아요지친 널 볼 때면 내가 너에게혹시 짐이 될까 많이 버거울까Baby I’m so Lonely so Lonely나도 혼자 있는 것만 같아요그래도 너에게 티 내기 싫어나는 혼자 참는 게 더 익숙해날 이해해줘우린 함께 있지만 같이 걷질 않잖아외로움과 괴로움기억 하나 차인 건데넌 왜 자꾸 다르게만적으려 하는 건지Baby I’m so Lonely so Lonely나는 혼자 있는 것만 같아요그래도 너에게 티 내기 싫어나는 혼자 참는 게 더 익숙해날 이해해줘날 내버려 둬Baby I’m so Lonely so Lonely나는 혼자 있는 것만 같아요Baby I’m so Lonely so Lonely나도 혼자 있는 것만 같아요그래도 너에게 숨기기 싫어나는 혼자 참는 게 더 익숙해날 이해해줘