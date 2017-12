[스포츠한국 윤소영 기자] 방탄소년단의 'DNA'가 '2017 빌보드 베스트송'에 선정됐다.13일(현지시간) 미국 음악전문매체 빌보드에 따르면 방탄소년단의 'DNA'는 '2017 빌보드 베스트송100(Billborad’s 100 Best Songs of 2017)' 중 49번째로 선정됐다. 빌보드는 "방탄소년단의 미국 시장 진출은 우연이 아니며 2013년 이후 해외진출에 성공했다. 'DNA'는 미국의 영향을 받은 케이팝이 미국 현지에 다시 영향을 주는 드문 사례 중 하나다"며 선정 이유를 설명했다.방탄소년단은 '2017 빌보드 베스트송100(Billborad’s 100 Best Songs of 2017)'에 선정된 인물들 중 유일한 케이팝 가수로 의미를 배가시키고 있다. 앞서 'DNA'가 수록된 '러브 유어셀프 승 허(LOVE YOURSELF 承 Her)는 '빌보드 200' 차트에서 케이팝 앨범 중 가장 높은 순위인 7위를 기록했으며 'DNA'는 '빌보드 핫 100' 첫 진입에 이어 67위를 기록하는 등 전 세계적인 인기를 증명하기도 했다.한편 방탄소년단은 오는 31일 방송 예정인 미국 ABC TV '딕 클라크스 뉴이어스 로킹 이브(DICK CLARK’S NEW YEAR’S ROCKIN EVE)'에 출연해 'DNA' '마이크 드롭(MIC Drop)' 등을 선보일 예정이다.