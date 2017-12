[스포츠한국 박소윤 기자] 태연의 신곡 'This Christmas'가 각종 음원 차트 1위에 올랐다.13일 오전 10시 기준 'This Christmas'는 멜론, 지니, 올레뮤직, 벅스 등 음원 사이트에서 실시간 1위를 기록 중이다.태연은 자신의 인스타그램에 "너무 멋진 분들과 함께한 앨범이라 좋은 결과까지 있다면 더더욱 행복할거라 생각하긴 했었는데... 특히나 음원으로 많이 들어주시는 것 같아서 놀랐네요. 고맙습니다"라며 감사 인사를 전했다.새 앨범 'This Christmas - Winter is Coming' 타이틀곡 'This Christmas'는 웅장한 오케스트라 사운드와 태연의 섬세한 감정선과 가창력이 돋보이는 곡으로 잊지 못할 만큼 특별했던 크리스마스의 추억이 다시 찾아와주길 간절히 기도하는 내용의 가사가 인상적이다.태연은 오는 22~24일 3일간 서울 경희대학교 평화의 전당에서 열리는 'TAEYEON SPECIAL LIVE The Magic of Christmas Time' 콘서트에서 이번 신곡을 라이브로 선보일 예정이다.