[스포츠한국 김두연 기자] 일곱명이기에 가능했다. 지난 2월 서울에서 시작된 그룹 방탄소년단의 투어는 무려 19개 도시, 40회 공연이라는 대장정을 지나, 다시 서울에서 막을 내리게 됐다. 10개월에 걸친 여정에 마침표를 찍는 순간이었다.10일 오후 서울 구로구 고척스카이돔 로얄다이아몬드클럽 라운지에서 방탄소년단의 'THE WINGS TOUR THE FINAL'이 진행됐다. 콘서트장에는 2만여 팬이 운집해 야광봉을 흔들며 함께 호흡했다.세계적으로 사랑을 받은 'MIC Drop', 'Dance Break'로 포문을 연 방탄소년단은 "지난 2월 'WINGS TOUR'를 처음으로 시작했는데, 벌써 파이널로 여러분들 찾아뵙게 됐다"며 "정말 많이 보고싶었다. 마지막 날이라서 오늘이 더 기대된다. 마무리되는 그 순간까지 모두 즐겨달라"고 첫 인사를 건넸다.이날 방탄소년단은 'Save ME', 'I NEED U'를 비롯해 '상남자', 'Danger', '불타오르네'로 이어지는 히트곡 메들리는 물론, 앵콜 무대를 통해 'You Never Walk Alone', 'Best of Me', '길', 'Born Singer', '봄날', 'Wings'까지 숨가쁜 무대를 소화했다.유닛 공연과 개성을 발산한 개인 무대도 백미였다. RM·슈가·제이홉, 그리고 진·지민·뷔·정국으로 나뉜 유닛 공연은 물론 개성을 살린 솔로 무대까지 선보였다.먼저 정국은 'Begin'을 선곡해 춤과 노래 모두 빠지지 않은 모습으로 '황금막내'라는 별명을 재확인시켰다. 지민의 'LIE'는 눈을 간 채 선보인 칼군무가 좌중을 압도했다. 슈가는 자신의 감성을 담아낸 'First Love'를, RM은 'Reflection'으로 부드럽게 현장을 물들였다. 여기에 뷔의 가창력을 느끼게 한 'Stigma', 흥이 폭발한 제이홉의 'MAMA', 비주얼과 성숙한 분위기를 보인 진의 'Awake'는 화룡점정이었다.무대 중간 토크시간에는 미국 빌보드와 AMA 등에서 이룬 성과를 재치 있게 팬들 앞에서 보고하며 비글미를 발산했다. 콘서트가 절반쯤 지났을 때에는 "뒤로도 특별한 무대가 많다"며 자신감을 보이기도 했다.특히 팬클럽 '아미'와의 호흡은 장관을 연출했다. 유난히 팬바보로 알려진 방탄소년단이 성장할 수 있었던 원동력이었고, 순탄치 않았던 그들만의 이야기가 있었기에 유난히도 빛났던 2017년 한해였다.